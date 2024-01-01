Секретний інгредієнт здивує всіх: приготуйте унікальне шоколадне брауні "Картопля" без випікання

1 січня 2024, 19:59
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Джерело:

Shuba

Смачний десерт можна приготувати без звичайного борошна, яєць та випікання. Спробуйте почастувати своїх гостей брауні "Картопля" – воно точно буде всім до смаку.

Проте для цих тістечок таки треба придбати спеціальні інгредієнти. Мовиться про темний шоколад, кокосове та мигдалеве борошно, мигдалеву олію та віскі.

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Рецепт смачного брауні без випікання

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10

Інгредієнти:

– 80 грамів какао-порошку;
– 50 грамів мигдалевого борошна;
– 80 грамів кокосового борошна;
– 60 мілілітрів мигдалевої олії;
– 50 грамів чорного шоколаду 70 – 75%;
– 2 столові ложки віскі;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі;
– 150 грамів меду;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. У глибокій великій мисці змішайте мигдалеве та кокосове борошно, порошок какао та дрібку солі. Додайте мигдалеву олію та ретельно перемішайте суміш руками.
  2. Розігрійте в невеликій каструлі шоколад та влийте його в миску з борошном. Додайте мед, ваніль та віскі. Знов вимішайте масу руками.
  3. Зробіть з тіста кульки або циліндри. Викладайте готові тістечка на дошку або тарілку, вкриту пергаментом. Коли тісто закінчиться, відправте десерт в морозилку.
  4. Перевіряйте час від часу, чи тістечка затверділи. Коли вони стануть достатньо твердими, їх буде можна подавати до столу.
  5. Також брауні можна прикрасити, обвалявши, до прикладу, в какао, кокосовому цукрі чи кондитерській посипці. Зберігайте тістечка у холодильнику.

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Автор: Ольга Котів