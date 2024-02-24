Кулінарний шедевр лише з 2 інгредієнтів: поспішіть, поки ще сезон мандаринів

24 лютого 2024, 01:00
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Джерело:

diana_kulikovska

Для любителів мандаринів є гарна новина. Улюблені фрукти стануть ще смачнішими, якщо додати до них лише один інгредієнт.

Мовиться про звичайний чорний шоколад. Також можете додати горішки чи сухофрукти – так буде ще цікавіше.

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Десерт з мандаринів та шоколаду

  • Час: 30 хвилин + 5 годин на стабілізацію
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 середніх мандаринів;
– 2 плитки чорного шоколаду.

Приготування:

  1. Застеліть форму пергаментним папером.
  2. Мандаринки почистьте та розділіть на часточки. Чорний шоколад розтопіть.
  3. Рівномірно викладіть мандарини у форму. Посипте їх горішками за бажанням та залийте шоколадом.
  4. Відправте форму в морозилку до повного застигання. На це піде орієнтовно 5 годин.
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Автор: Ольга Котів