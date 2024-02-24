Кулінарний шедевр лише з 2 інгредієнтів: поспішіть, поки ще сезон мандаринів
24 лютого 2024, 01:00Читать новость на русском
Джерело:diana_kulikovska
Для любителів мандаринів є гарна новина. Улюблені фрукти стануть ще смачнішими, якщо додати до них лише один інгредієнт.
Мовиться про звичайний чорний шоколад. Також можете додати горішки чи сухофрукти – так буде ще цікавіше.
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Десерт з мандаринів та шоколаду
- Час: 30 хвилин + 5 годин на стабілізацію
- Порцій: 4
– 5 середніх мандаринів;
– 2 плитки чорного шоколаду.
Приготування:
- Застеліть форму пергаментним папером.
- Мандаринки почистьте та розділіть на часточки. Чорний шоколад розтопіть.
- Рівномірно викладіть мандарини у форму. Посипте їх горішками за бажанням та залийте шоколадом.
- Відправте форму в морозилку до повного застигання. На це піде орієнтовно 5 годин.