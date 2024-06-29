У 10 разів смачніший, ніж тирамісу: готуємо простий десерт з печива

Якщо ви любите тирамісу, спробуйте скористатися цим рецептом. Десерт вийде дуже повітряним та бюджетним.

У цьому рецепті немає маскарпоне. Однак такий десерт нічим не поступається італійській класиці.

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Десерт з печива

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів печива;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів крохмалю;

– 30 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 600 мілілітрів молока;

– 60 грамів масла.

Для глазурі:

– 110 грамів шоколаду;

– 50 грамів олії.

Дивіться, як приготувати простий рецепт з печива: відео

Приготування: