У 10 разів смачніший, ніж тирамісу: готуємо простий десерт з печива
29 червня 2024, 19:27Читать новость на русском
Джерело:chudnova.food
Якщо ви любите тирамісу, спробуйте скористатися цим рецептом. Десерт вийде дуже повітряним та бюджетним.
У цьому рецепті немає маскарпоне. Однак такий десерт нічим не поступається італійській класиці.
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Десерт з печива
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів печива;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів крохмалю;
– 30 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 600 мілілітрів молока;
– 60 грамів масла.
Для глазурі:
– 110 грамів шоколаду;
– 50 грамів олії.
Дивіться, як приготувати простий рецепт з печива: відео
Приготування:
- Для крему змішайте яйце, цукор, крохмаль, борошно та сіль. Перемішайте до однорідності, влийте молоко, поставте на середній вогонь і, помішуючи, доведіть до загущення. Заберіть з вогню, додайте масло, перемішайте до його розчинення.
- Дайте крему трохи охолонути, а тим часом у форму викладіть шар печива. Далі покладіть шар крему, знову печиво, крем і так до кінця. Накрийте плівкою в контакт та поставте в холодильник.
- Розтопіть шоколад, додайте олію, перемішайте, залийте десерт і поставте його знову в холодильник до застигання глазурі.