Ідеальне поєднання: рецепт фантастичного десерту з полуниці та шоколаду
26 червня 2024, 13:59Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Є безліч смачних десертів із полуниці. Радимо приготувати цей за рецептом судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.
Для цього десерту треба мінімум інгредієнтів та часу. Проте смак вас вразить.
Варто спробувати Ви повинні це спробувати: готуємо надзвичайні полуничні вареники з моцарелою
Полуничний десерт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів полуниці;
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 50 грамів граноли;
– 2 столові ложки горіхової пасти;
– насіння кунжуту до смаку.
Дивіться, як приготувати полуничний десерт: відео
Приготування:
- Полуницю наріжте слайсами та викладіть на пергамент.
- Накрийте листом пергаменту, притисніть та приберіть його.
- Зверху полийте горіховою пастою та засипте гранолою.
- Розтопіть шоколад, полийте ним полуницю та посипте насінням кунжуту.
- Охолодіть у морозильній камері.