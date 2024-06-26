Ідеальне поєднання: рецепт фантастичного десерту з полуниці та шоколаду

Є безліч смачних десертів із полуниці. Радимо приготувати цей за рецептом судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.

Для цього десерту треба мінімум інгредієнтів та часу. Проте смак вас вразить.

Варто спробувати Ви повинні це спробувати: готуємо надзвичайні полуничні вареники з моцарелою

Полуничний десерт

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів полуниці;– 150 грамів чорного шоколаду;– 50 грамів граноли;– 2 столові ложки горіхової пасти;– насіння кунжуту до смаку.

Дивіться, як приготувати полуничний десерт: відео

Приготування: