Не шарлотка і не пиріг: який десерт приготувати з яблук

21 січня 2024, 08:05
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Джерело:

Kwestia smaku

Яблука у млинцевому тісті – це чудовий десерт, який точно варто мати на озброєнні. Всього за кілька хвилин і без особливих інгредієнтів на вашому столі буде апетитна страва, яка стане "родзинкою" чайних посиденьок або кавування.

Яблука з корицею, обсмажені до золотистого кольору, в млинцевому тісті, – швидко та просто. Це чудова ідея для простого і смачного сніданку або полуденка.

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Рецепт яблук у тісті

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– пів склянки борошна;
– пів склянки молока;
– 1 яйце;
– маленька щіпка солі;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 2 яблука;
– кориця до смаку;
– олія для смаження;
– для подачі на свій смак: натуральний йогурт, мед, цукрова пудра.

Приготування:

  1. У миску висипте борошно, додайте молоко, яйце, сіль, пів пачки ванільного цукру і розпушувач.
  2. Перемішайте віночком або збийте до однорідності.
  3. Яблука помийте та очистіть від шкірки.
  4. Виріжте насіння з центру.
  5. Наріжте яблука скибочками товщиною приблизно 7 міліметрів. Посипте дрібкою кориці та рештою ванільного цукру.
  6. Розігрійте сковороду, додайте 2 столові ложки олії і, коли вона нагріється, додайте яблука, попередньо занурені в тісто.
  7. Смажте до золотистого кольору з обох сторін, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
  8. Викладіть на тарілку і подавайте, наприклад, з цукровою пудрою, натуральним йогуртом, медом і корицею.

Краще обрати інше місце: перелік продуктів, які не можна тримати у холодильнику. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська