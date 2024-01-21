Не шарлотка і не пиріг: який десерт приготувати з яблук
21 січня 2024, 08:05Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Яблука у млинцевому тісті – це чудовий десерт, який точно варто мати на озброєнні. Всього за кілька хвилин і без особливих інгредієнтів на вашому столі буде апетитна страва, яка стане "родзинкою" чайних посиденьок або кавування.
Яблука з корицею, обсмажені до золотистого кольору, в млинцевому тісті, – швидко та просто. Це чудова ідея для простого і смачного сніданку або полуденка.
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Рецепт яблук у тісті
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
– пів склянки борошна;
– пів склянки молока;
– 1 яйце;
– маленька щіпка солі;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 2 яблука;
– кориця до смаку;
– олія для смаження;
– для подачі на свій смак: натуральний йогурт, мед, цукрова пудра.
Приготування:
- У миску висипте борошно, додайте молоко, яйце, сіль, пів пачки ванільного цукру і розпушувач.
- Перемішайте віночком або збийте до однорідності.
- Яблука помийте та очистіть від шкірки.
- Виріжте насіння з центру.
- Наріжте яблука скибочками товщиною приблизно 7 міліметрів. Посипте дрібкою кориці та рештою ванільного цукру.
- Розігрійте сковороду, додайте 2 столові ложки олії і, коли вона нагріється, додайте яблука, попередньо занурені в тісто.
- Смажте до золотистого кольору з обох сторін, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
- Викладіть на тарілку і подавайте, наприклад, з цукровою пудрою, натуральним йогуртом, медом і корицею.