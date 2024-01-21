Не шарлотка і не пиріг: який десерт приготувати з яблук

Яблука у млинцевому тісті – це чудовий десерт, який точно варто мати на озброєнні. Всього за кілька хвилин і без особливих інгредієнтів на вашому столі буде апетитна страва, яка стане "родзинкою" чайних посиденьок або кавування.

Яблука з корицею, обсмажені до золотистого кольору, в млинцевому тісті, – швидко та просто. Це чудова ідея для простого і смачного сніданку або полуденка.

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Рецепт яблук у тісті

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

– пів склянки борошна;– пів склянки молока;– 1 яйце;– маленька щіпка солі;– 1 упаковка ванільного цукру;– пів чайної ложки розпушувача;– 2 яблука;– кориця до смаку;– олія для смаження;– для подачі на свій смак: натуральний йогурт, мед, цукрова пудра.

Приготування:

У миску висипте борошно, додайте молоко, яйце, сіль, пів пачки ванільного цукру і розпушувач. Перемішайте віночком або збийте до однорідності. Яблука помийте та очистіть від шкірки. Виріжте насіння з центру. Наріжте яблука скибочками товщиною приблизно 7 міліметрів. Посипте дрібкою кориці та рештою ванільного цукру. Розігрійте сковороду, додайте 2 столові ложки олії і, коли вона нагріється, додайте яблука, попередньо занурені в тісто. Смажте до золотистого кольору з обох сторін, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Викладіть на тарілку і подавайте, наприклад, з цукровою пудрою, натуральним йогуртом, медом і корицею.

Краще обрати інше місце: перелікякі не можна тримати у холодильнику.