Встигніть посмакувати: кремовий десерт з ягодами у стаканчиках

4 липня 2024, 14:55
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Джерело:

Beszamel

Дивовижний вершковий десерт з ягодами – ідеальний вибір для сезонного солодкого перекусу. Лісові фрукти чудово поєднуються з кремом, створюючи справжнє свято для смаку.

Приготувати цей десерт простіше, ніж здається. Він тішить зовнішнім виглядом і смаком абсолютно усіх, кому випадає нагода ним посмакувати. 

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Десерт у стаканчиках з ягодами

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 650 грамів сиру рікота;
– 2 склянки чорниці;
– 1/2 склянки тростинного цукру;
– 1/4 склянки збитих вершків 30%;
– 8 круглих бісквітних коржів;
– 1 столова ложка тертої цедри лимона;
– 2 чайні ложки ванільного екстракту.

Приготування:

  1. Покришіть бісквітні коржі.
  2. Змішайте сир рікота з вершками та тертою цедрою лимона. Всипте цукор і додайте ванільний екстракт.
  3. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються.
  4. На дно низьких склянок викладіть подрібнений бісквіт і нанесіть крем.
  5. Зверху викладіть ягоди та посипте бісквітною крихтою.
  6. Поставте в холодильник і вийміть перед подачею.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська