Встигніть посмакувати: кремовий десерт з ягодами у стаканчиках
4 липня 2024, 14:55Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Дивовижний вершковий десерт з ягодами – ідеальний вибір для сезонного солодкого перекусу. Лісові фрукти чудово поєднуються з кремом, створюючи справжнє свято для смаку.
Приготувати цей десерт простіше, ніж здається. Він тішить зовнішнім виглядом і смаком абсолютно усіх, кому випадає нагода ним посмакувати.
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Десерт у стаканчиках з ягодами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 650 грамів сиру рікота;
– 2 склянки чорниці;
– 1/2 склянки тростинного цукру;
– 1/4 склянки збитих вершків 30%;
– 8 круглих бісквітних коржів;
– 1 столова ложка тертої цедри лимона;
– 2 чайні ложки ванільного екстракту.
Приготування:
- Покришіть бісквітні коржі.
- Змішайте сир рікота з вершками та тертою цедрою лимона. Всипте цукор і додайте ванільний екстракт.
- Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються.
- На дно низьких склянок викладіть подрібнений бісквіт і нанесіть крем.
- Зверху викладіть ягоди та посипте бісквітною крихтою.
- Поставте в холодильник і вийміть перед подачею.