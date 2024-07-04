Встигніть посмакувати: кремовий десерт з ягодами у стаканчиках

Дивовижний вершковий десерт з ягодами – ідеальний вибір для сезонного солодкого перекусу. Лісові фрукти чудово поєднуються з кремом, створюючи справжнє свято для смаку.

Приготувати цей десерт простіше, ніж здається. Він тішить зовнішнім виглядом і смаком абсолютно усіх, кому випадає нагода ним посмакувати.

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Десерт у стаканчиках з ягодами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 650 грамів сиру рікота;– 2 склянки чорниці;– 1/2 склянки тростинного цукру;– 1/4 склянки збитих вершків 30%;– 8 круглих бісквітних коржів;– 1 столова ложка тертої цедри лимона;– 2 чайні ложки ванільного екстракту.

Приготування:

Покришіть бісквітні коржі. Змішайте сир рікота з вершками та тертою цедрою лимона. Всипте цукор і додайте ванільний екстракт. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються. На дно низьких склянок викладіть подрібнений бісквіт і нанесіть крем. Зверху викладіть ягоди та посипте бісквітною крихтою. Поставте в холодильник і вийміть перед подачею.

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