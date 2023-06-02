Вафельний рулет з желе – простий десерт на Зелені свята

2 червня 2023, 12:19
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Готуємо з Юлією

Вже у цю неділю, 4 червня, християни святкуватимуть Зелені свята, або Трійцю. Аби доповнити застілля солодким десертом, ми підготували рецепт вафельного рулету з желе.

Рулет з желе – це не просто солодкий та яскравий десерт, але й смачна окраса святкового столу. Його обожнюють буквально всі, від дорослих до малих.

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Обирайте для солодощів кольорові желе та творіть свій десерт на втіху гостям та рідним.

Рецепт вафельного рулету з желе

  • Час: 2 години
  • Порції: 6
Інгредієнти для шоколадного шару:
 – желе;
 – вафлі;
 – 1 упаковка шоколадного печива; 
 – 2 столові ложки какао;
 – 350 грамів води;
 – 150 грамів цукру.

Приготування:

  • Спочатку заливаємо желе в прямокутну форму і даємо застигнути.
  • Печиво подрібнюємо та додаємо какао і все перемішуємо.
  • Воду змішуємо з цукром та доводимо до кипіння.
  • Заливаємо воду в печиво і швиденько все перемішуємо.
  • Ще теплу масу наносимо на вафлі.
Інгредієнти для білого шару:
 – 70 грамів кокосової стружки;
 – 150 грамів молока (гарячого);
 – 200 грамів масла вершкового (м’якого);
 – 100 грамів цукру.

Приготування:

  • Стружку заливаємо молоком і залишаємо на 15 хвилин.
  • Масло збиваємо з цукром і потім додаємо масу з молока та кокосової стружки.
  • Викладаємо білий шар на шоколадний.
  • Далі викладаємо желе та закручуємо рулет.
  • Загортаємо у плівку і залишаємо в холодильнику постояти та охолонути.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак