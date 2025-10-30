Така намазка – просто чудова знахідка, адже вона доступна, швидка й має неймовірний смак. 24 Канал із посиланням на Kwestia smaku пропонує рецепт, у якому чудово поєднуються квасоля, селера та трішки лимону.
Як приготувати дешеву намазку з квасолі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Це дуже смачно / Фото kwestia smaku
Інгредієнти:
– 1 банка квасолі;
– 150 грамів кореня селери;
– 1 цибуля-порей;
– 2 зубчики часнику;
– 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– чебрець – до смаку;
– 1 лавровий лист;
– 1 гвоздика;
– 60 мілілітрів води;
– петрушка – до смаку;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Злийте воду з квасолі.
- Очистіть та наріжте селеру кубиками.
- Обріжте білу частину цибулі-порею, розріжте її вздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками по один сантиметр.
- Зелену частину цибулі-порею можна використовувати для бульйону, відвару тощо.
- Очистіть та натріть часник. У каструлі обсмажте селеру, цибулю-порей і половину часнику на двох столових ложках оливкової олії – періодично помішуючи, готуйте близько п’яти хвилин.
- Тим часом приправте сіллю, перцем і чебрецем. Додайте лавровий лист і гвоздику.
- Потім влийте воду, накрийте каструлю кришкою та варіть приблизно п'ять – десять хвилин, поки селера не стане м’якою, а овочі не вберуть усю воду.
- З овочів видаліть лавровий лист і зубчик часнику, після чого покладіть овочі у кухонний комбайн.
- Додайте зціджену квасолю, решту свіжого часнику, решту однієї столової ложки оливкової олії, одну столову ложку листя петрушки та лимонний сік. Збивайте до однорідної маси – вона не обов’язково має бути ідеально гладкою.
- За потреби приправте сіллю та перцем.
