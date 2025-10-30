Така намазка – просто чудова знахідка, адже вона доступна, швидка й має неймовірний смак. 24 Канал із посиланням на Kwestia smaku пропонує рецепт, у якому чудово поєднуються квасоля, селера та трішки лимону.

Як приготувати дешеву намазку з квасолі

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4



Це дуже смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 1 банка квасолі;

– 150 грамів кореня селери;

– 1 цибуля-порей;

– 2 зубчики часнику;

– 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– чебрець – до смаку;

– 1 лавровий лист;

– 1 гвоздика;

– 60 мілілітрів води;

– петрушка – до смаку;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Злийте воду з квасолі. Очистіть та наріжте селеру кубиками. Обріжте білу частину цибулі-порею, розріжте її вздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками по один сантиметр. Зелену частину цибулі-порею можна використовувати для бульйону, відвару тощо. Очистіть та натріть часник. У каструлі обсмажте селеру, цибулю-порей і половину часнику на двох столових ложках оливкової олії – періодично помішуючи, готуйте близько п’яти хвилин. Тим часом приправте сіллю, перцем і чебрецем. Додайте лавровий лист і гвоздику. Потім влийте воду, накрийте каструлю кришкою та варіть приблизно п'ять – десять хвилин, поки селера не стане м’якою, а овочі не вберуть усю воду. З овочів видаліть лавровий лист і зубчик часнику, після чого покладіть овочі у кухонний комбайн. Додайте зціджену квасолю, решту свіжого часнику, решту однієї столової ложки оливкової олії, одну столову ложку листя петрушки та лимонний сік. Збивайте до однорідної маси – вона не обов’язково має бути ідеально гладкою. За потреби приправте сіллю та перцем.

