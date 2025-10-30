Очі Франкенштейна, смачні кажани, химерне печиво – усе це не лише ефектно виглядає, а й зникає з тарілки за кілька хвилин. Діти будуть в захваті, а дорослі попросять рецепти смаколиків. 24 Канал з посиланням на micasa підготував добірку рецептів на Гелловін.

Очі Франкенштейна

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Неймовірний вигляд та смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 стиглих авокадо;

– 1 лайм або половина лимона;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки вершкового сиру;

– 6 чорних оливок без кісточок;

– 1 столова ложка сметани (для "очей");

– кілька солоних паличок;

– чорні кукурудзяні чипси або чипси з водоростей – для "волосся";

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Авокадо очистіть і розімніть до пастоподібної консистенції. Додайте сік лайма, подрібнений часник, сіль і перець. Добре перемішайте – у вас вийде ніжне зелене гуакамоле. Викладіть масу на тарілку у формі прямокутника – це буде "обличчя" Франкенштейна. З вершкового сиру сформуйте "очі", зіниці зробіть із половинок оливок. Ще одну оливку використайте для носа. Шрами та рот викладіть зі смужок солоних паличок або маслин. “Волосся” сформуйте з чорних кукурудзяних чипсів начос. Подавайте одразу з додатковими чипсами або сухариками.

Кажани

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Гості проситимуть рецепт / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки подрібненого мигдалю;

– 2 столові ложки подрібнених лісових горіхів;

– щіпка чорного перцю;

– солоні кукурудзяні чипси начос – для "крил";

– родзинки – для "очей".

Приготування:

Натріть твердий сир і змішайте його з вершковим сиром та сметаною до однорідної маси. Додайте трохи чорного перцю для балансу смаку. Сформуйте невеликі кульки та обкачайте їх у суміші подрібнених горіхів і мигдалю – для хрусткої скоринки. У кожну кульку вставте по два трикутні солоні начос – це "крила". Зверху прикріпіть “очі” з родзинок. Поставте в холодильник на 15 хвилин для стабілізації форми. Подавайте охолодженими як закуску з вау-ефектом

Страшно смачне печиво

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 70 грамів цукру;

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів мигдального борошна (можна замінити на звичайне);

– 1 чайна ложка розпушувача;

– джем – до смаку.

Приготування:

М’яке вершкове масло збиваємо з цукром до однорідності. Додаємо яйце, всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Розкачуємо тісто та вирізаємо фігурки печива. На половину заготовок викладаємо трохи джему, накриваємо другою половиною й злегка притискаємо краї. Змащуємо печиво збитим яйцем і посипаємо цукром. Випікаємо у розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 10 хвилин – до легкого рум’янцю.

Смачного!

