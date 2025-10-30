Очі Франкенштейна, смачні кажани, химерне печиво – усе це не лише ефектно виглядає, а й зникає з тарілки за кілька хвилин. Діти будуть в захваті, а дорослі попросять рецепти смаколиків. 24 Канал з посиланням на micasa підготував добірку рецептів на Гелловін.
До теми Такі незвичні, що аж хочеться спробувати: підбірка дивних десертів з усього світу
Очі Франкенштейна
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний вигляд та смак / Фото unsplash
Інгредієнти:
– 2 стиглих авокадо;
– 1 лайм або половина лимона;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– 6 чорних оливок без кісточок;
– 1 столова ложка сметани (для "очей");
– кілька солоних паличок;
– чорні кукурудзяні чипси або чипси з водоростей – для "волосся";
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Авокадо очистіть і розімніть до пастоподібної консистенції.
- Додайте сік лайма, подрібнений часник, сіль і перець.
- Добре перемішайте – у вас вийде ніжне зелене гуакамоле.
- Викладіть масу на тарілку у формі прямокутника – це буде "обличчя" Франкенштейна.
- З вершкового сиру сформуйте "очі", зіниці зробіть із половинок оливок. Ще одну оливку використайте для носа.
- Шрами та рот викладіть зі смужок солоних паличок або маслин.
- “Волосся” сформуйте з чорних кукурудзяних чипсів начос.
- Подавайте одразу з додатковими чипсами або сухариками.
Кажани
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Гості проситимуть рецепт / Фото unsplash
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки подрібненого мигдалю;
– 2 столові ложки подрібнених лісових горіхів;
– щіпка чорного перцю;
– солоні кукурудзяні чипси начос – для "крил";
– родзинки – для "очей".
Приготування:
- Натріть твердий сир і змішайте його з вершковим сиром та сметаною до однорідної маси.
- Додайте трохи чорного перцю для балансу смаку.
- Сформуйте невеликі кульки та обкачайте їх у суміші подрібнених горіхів і мигдалю – для хрусткої скоринки.
- У кожну кульку вставте по два трикутні солоні начос – це "крила".
- Зверху прикріпіть “очі” з родзинок.
- Поставте в холодильник на 15 хвилин для стабілізації форми.
- Подавайте охолодженими як закуску з вау-ефектом
Страшно смачне печиво
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 70 грамів цукру;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів мигдального борошна (можна замінити на звичайне);
– 1 чайна ложка розпушувача;
– джем – до смаку.
Як зробити "страшне" печиво: відео з TikTok viktoriia_chui
Приготування:
- М’яке вершкове масло збиваємо з цукром до однорідності.
- Додаємо яйце, всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Розкачуємо тісто та вирізаємо фігурки печива.
- На половину заготовок викладаємо трохи джему, накриваємо другою половиною й злегка притискаємо краї.
- Змащуємо печиво збитим яйцем і посипаємо цукром.
- Випікаємо у розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 10 хвилин – до легкого рум’янцю.
Смачного!
Що ще приготувати на Гелловін?
Вам може стати у пригоді простий рецепт торта "Папутинка".
А ще на святкуванні буде доречним знаменитий пунш.