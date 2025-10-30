Очі Франкенштейна, смачні кажани, химерне печиво – усе це не лише ефектно виглядає, а й зникає з тарілки за кілька хвилин. Діти будуть в захваті, а дорослі попросять рецепти смаколиків. 24 Канал з посиланням на micasa підготував добірку рецептів на Гелловін.

Очі Франкенштейна

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Неймовірний вигляд та смак / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 стиглих авокадо;
– 1 лайм або половина лимона;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– 6 чорних оливок без кісточок;
– 1 столова ложка сметани (для "очей");
– кілька солоних паличок;
– чорні кукурудзяні чипси або чипси з водоростей – для "волосся";
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Авокадо очистіть і розімніть до пастоподібної консистенції.
  2. Додайте сік лайма, подрібнений часник, сіль і перець.
  3. Добре перемішайте – у вас вийде ніжне зелене гуакамоле.
  4. Викладіть масу на тарілку у формі прямокутника – це буде "обличчя" Франкенштейна.
  5. З вершкового сиру сформуйте "очі", зіниці зробіть із половинок оливок. Ще одну оливку використайте для носа.
  6. Шрами та рот викладіть зі смужок солоних паличок або маслин.
  7. “Волосся” сформуйте з чорних кукурудзяних чипсів начос.
  8. Подавайте одразу з додатковими чипсами або сухариками.

Кажани

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Гості проситимуть рецепт / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки подрібненого мигдалю;
– 2 столові ложки подрібнених лісових горіхів;
– щіпка чорного перцю;
– солоні кукурудзяні чипси начос – для "крил";
– родзинки – для "очей".

Приготування:

  1. Натріть твердий сир і змішайте його з вершковим сиром та сметаною до однорідної маси.
  2. Додайте трохи чорного перцю для балансу смаку.
  3. Сформуйте невеликі кульки та обкачайте їх у суміші подрібнених горіхів і мигдалю – для хрусткої скоринки.
  4. У кожну кульку вставте по два трикутні солоні начос – це "крила".
  5. Зверху прикріпіть “очі” з родзинок.
  6. Поставте в холодильник на 15 хвилин для стабілізації форми.
  7. Подавайте охолодженими як закуску з вау-ефектом

Страшно смачне печиво

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 70 грамів цукру;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів мигдального борошна (можна замінити на звичайне);
– 1 чайна ложка розпушувача;
– джем – до смаку.

Приготування:

  1. М’яке вершкове масло збиваємо з цукром до однорідності.
  2. Додаємо яйце, всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Розкачуємо тісто та вирізаємо фігурки печива.
  3. На половину заготовок викладаємо трохи джему, накриваємо другою половиною й злегка притискаємо краї.
  4. Змащуємо печиво збитим яйцем і посипаємо цукром.
  5. Випікаємо у розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 10 хвилин – до легкого рум’янцю.

Смачного!

