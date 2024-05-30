Смакують, як вареники, але нічого не треба ліпити: готуємо особливу солодку пасту з полуницею
30 травня 2024, 16:58Читать новость на русском
Джерело:tastystories.feed
Якщо любите солодкі вареники, але не хочете їх ліпити, спробуйте приготувати пасту з полуницею. Попри те, що така страва може здатися дещо екстравагантною, вона надзвичайно смачна.
На приготування потрібно зовсім мало часу. Замість полуниці також можна використовувати чорницю, вишні тощо.
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Макарони з полуницею
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів макаронів фарфале;
– 250 грамів полуниці;
– 20 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 столові ложки маскарпоне чи крем-сиру.
Дивіться, як готувати пасту з полуницею: відео
Приготування:
- Воду доведіть до кипіння і зваріть у ній макарони, згідно з інструкцією на упаковці. Потім відкиньте їх на друшляк, щоб стекла вода.
- Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки та наріжте ягоди шматочками.
- З'єднайте полуницю, крем-сир чи маскарпоне, а також ванільний та звичайний цукор.
- Макарони викладіть в тарілки, додайте полуницю з сиром та перемішайте.