Як відрити ресторан, – Дмитро Борисов випустив книжку для дітей

Дмитро Борисов розповідає про дитячі мрії, про досвід відкриття першого ресторану та про випуск дитячого посібника з ресторанної справи.

Відомий український ресторатор, бізнесмен Дмитро Борисов на своїй сторінці в інстаграм поділився з шанувальниками дитячими спогадами про те, що не мріяв про відкриття власного закладу. У дитинстві з захватом спостерігав, як готує бабуся, вчився готувати сам й обожнював збирати друзів та пригостити їх чимось смачним.⁣

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Також поділився досвідом про відкриття першого власного ресторану "Барсук" та про усі труднощі, які виникли.

А коли 11 років тому я відкривав перший ресторан, в мене будо дуже багато натхнення, дитячі спогади та, якщо чесно, обмаль знань.

Зустрічав особисто кожного гостя і думав над тим, як організувати закупку на завтра.⁣ Я перетворював кожну помилку на досвід. І дуже багато мріяв, – розповідає Дмитро Борисов

Дмитро Борисов спільно з українським видавництвом створили посібник для дітей з ресторанного бізнесу.

У книжці ресторатор розповідає про все: від пошуку інвестицій, бізнес-моделі до планування кухні та мотивації команди.

Також Борисов зазначив, що ці знання будуть корисними не тільки дітям, а й дорослим.

Тут все дуже серйозно, максимально корисно, але водночас весело.⁣

Переглядаю зміст і розумію, що такий "магічний посібник" став би в пригоді багатьом дорослим також, – коментує Дмитро Борисов.

Наразі в мережі Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова вже понад 50 закладів в Україні та за її межами.

Нагадаємо, Володимир Ярославський розповів, як за 10 днів відкрив ресторан та про труднощі, які виникли.