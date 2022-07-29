Арахісове печиво – оригінальне та надзвичайно смачне. Для його приготування потрібні звичайні інгредієнти: яйця, масло, борошно, сіль, цукор та арахісова паста.
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Їх зручно брати з собою в школу, на роботу або на пікнік. Також ним можна смачно поснідати за склянкою молока або какао.
Рецепт арахісового печива
- Час: 30 хвилин
- Порції: 20 – 25 штук
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм'якло. Збийте масло з цукром та вибийте яйце. Знову ретельно змішайте інгредієнти в однорідну масу.
- Додайте арахісову пасту. Можна використати навіть кранч.
- Просійте борошно разом з розпушувачем для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до маси та замісіть однорідне тісто.
- Сформуйте з нього кульки розміром з волоський горіх, викладіть на деко та приплюсніть зубчиками виделки. Так утвориться оригінальний малюнок на печиві.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво на деко вкрите пергаментом для випікання. Через 10- 15 хвилин арахісове печиво буде готовим.
Смачного!