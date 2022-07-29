Арахісове печиво – оригінальне та надзвичайно смачне. Для його приготування потрібні звичайні інгредієнти: яйця, масло, борошно, сіль, цукор та арахісова паста.

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Їх зручно брати з собою в школу, на роботу або на пікнік. Також ним можна смачно поснідати за склянкою молока або какао.

Рецепт арахісового печива

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 20 – 25 штук

Інгредієнти:

– 110 грамів м'якого вершкового масла;

– 120 грамів цукру;

– 220 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 150 грамів арахісової пасти;

– 0,5 чайної ложки розпушувача для тіста.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм'якло. Збийте масло з цукром та вибийте яйце. Знову ретельно змішайте інгредієнти в однорідну масу.

Додайте арахісову пасту. Можна використати навіть кранч.

Просійте борошно разом з розпушувачем для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до маси та замісіть однорідне тісто.

Сформуйте з нього кульки розміром з волоський горіх, викладіть на деко та приплюсніть зубчиками виделки. Так утвориться оригінальний малюнок на печиві.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво на деко вкрите пергаментом для випікання. Через 10- 15 хвилин арахісове печиво буде готовим.

Смачного!