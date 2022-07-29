Сандвічі від Євгена Клопотенка зручно брати із собою на роботу, як швидкий перекус, готувати на швидкий сніданок чи брати на пікнік. Аналогів ви більше ніде не знайдете, а у кожен з них шеф-кухар вклав часточку української душі.

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Сандвіч Монте-Крісто

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 шматочки тостового хліба;

– 1 столова ложка американської гірчиці;

– 4 скибки шинки;

– 4 скибки твердого сиру;

– 4 столові ложки молока;

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– дрібка чорного перцю;

– 20 грамів вершкового масла;

– малинове варення (для подачі).

Приготування:

Кожен шматок хліба змастіть американською гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по скибці твердого сиру.

На один шматочок хліба із сиром та гірчицею викладіть 2 скибки шинки. Накрийте хліб із шинкою шматочком хліба з сиром, який залишився.

У миску розбийте яйця та додайте молока. Всипте по дрібці солі та чорного меленого перцю, добре перемішайте суміш вінчиком.

Поставте сковорідку на плиту та викладіть вершкове масло, воно має повністю розтопитися. Спочатку вмочіть сандвіч у яєчну суміш, а тоді викладіть на сковорідку із розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку. Обсмажте обидва сандвічі та розріжте по діагоналі, утворивши трикутники.

Подавайте із малиновим або іншим варенням до смаку.

Смачного!

Український сандвіч

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 скибки грудинки;

– 4 скибки твердого сиру;

– 1/3 чайної ложки зерен кмину;

– 4 шматочки хліба (житнього чи гречаного);

– 2 буряки;

– 1 столова ложка гірчиці в зернах.

Д ля маринування буряка:

– 2 столова ложка яблучного чи винного оцту (6%);

– 100 мілілітрів води;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Заздалегідь відваріть або запечіть буряк. Наріжте його тонкими скибками та замаринуйте в суміші води, оцту, додайте розчавлений зубчик часнику. Перемішайте та залиште на 30 – 40 хвилин.

Шматочки хліба підсмажте на сухій пательні без олії по 2 хвилини з кожного боку.

Підсмажений хліб змастіть гірчицею в зернах. Зверху викладіть по кілька скибок твердого сиру, а на нього скибки буряка. Зверху грудинку та посипте кмином. Накрийте один шматочок хліба іншим.

Смачного!

Сандвіч Рубен

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 скибочки житнього хліба;

– 300 грамів запеченої свинини;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 4 скибочки твердого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 корнішони.

Для соусу:

– 150 грамів домашнього майонезу;

– 3 столові ложки кетчупу;

– 1 столова ложка маринаду корнішонів;

– 1 чайна ложка білого хрону.

Приготування:

Щоб полегшити завдання вранці, ввечері заздалегідь запечіть свинину. Євген Клопотенко запікав 40 хвилин за температури 180 градусів. У результаті повинно вийти 300 грамів запеченого м'яса. Наріжте запечену свинину тонкими скибками.

Для соусу викладіть у миску майонез, кетчуп і трохи хрону, він додасть соусу гостроти. Ретельно перемішайте соус. Якщо на ваш погляд його консистенція вийшла занадто густою, додайте 1 столову ложку маринаду корнішонів.

Одну сторону скибочки хліба намастіть вершковим маслом, на цій стороні ми будемо підсмажувати хліб.

На гарячий хліб викладіть скибочки сиру, зверху змастіть соусом та викладіть скибки корнішонів.

Зверху викладіть свинину і квашену капусту. Накрийте одну скибочку іншою та розріжте навпіл.

Смачного!

Відеорецепт приготування смачних сандвічів: