Сандвічі від Євгена Клопотенка зручно брати із собою на роботу, як швидкий перекус, готувати на швидкий сніданок чи брати на пікнік. Аналогів ви більше ніде не знайдете, а у кожен з них шеф-кухар вклав часточку української душі.
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Сандвіч Монте-Крісто
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Кожен шматок хліба змастіть американською гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по скибці твердого сиру.
- На один шматочок хліба із сиром та гірчицею викладіть 2 скибки шинки. Накрийте хліб із шинкою шматочком хліба з сиром, який залишився.
- У миску розбийте яйця та додайте молока. Всипте по дрібці солі та чорного меленого перцю, добре перемішайте суміш вінчиком.
- Поставте сковорідку на плиту та викладіть вершкове масло, воно має повністю розтопитися. Спочатку вмочіть сандвіч у яєчну суміш, а тоді викладіть на сковорідку із розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку. Обсмажте обидва сандвічі та розріжте по діагоналі, утворивши трикутники.
- Подавайте із малиновим або іншим варенням до смаку.
Смачного!
Український сандвіч
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Заздалегідь відваріть або запечіть буряк. Наріжте його тонкими скибками та замаринуйте в суміші води, оцту, додайте розчавлений зубчик часнику. Перемішайте та залиште на 30 – 40 хвилин.
- Шматочки хліба підсмажте на сухій пательні без олії по 2 хвилини з кожного боку.
- Підсмажений хліб змастіть гірчицею в зернах. Зверху викладіть по кілька скибок твердого сиру, а на нього скибки буряка. Зверху грудинку та посипте кмином. Накрийте один шматочок хліба іншим.
Смачного!
Сандвіч Рубен
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Щоб полегшити завдання вранці, ввечері заздалегідь запечіть свинину. Євген Клопотенко запікав 40 хвилин за температури 180 градусів. У результаті повинно вийти 300 грамів запеченого м'яса. Наріжте запечену свинину тонкими скибками.
- Для соусу викладіть у миску майонез, кетчуп і трохи хрону, він додасть соусу гостроти. Ретельно перемішайте соус. Якщо на ваш погляд його консистенція вийшла занадто густою, додайте 1 столову ложку маринаду корнішонів.
- Одну сторону скибочки хліба намастіть вершковим маслом, на цій стороні ми будемо підсмажувати хліб.
- На гарячий хліб викладіть скибочки сиру, зверху змастіть соусом та викладіть скибки корнішонів.
- Зверху викладіть свинину і квашену капусту. Накрийте одну скибочку іншою та розріжте навпіл.
Смачного!
Відеорецепт приготування смачних сандвічів: