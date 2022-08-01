Кабачок є прекрасним доповненням до багатьох м'ясних та вегетаріанських страв і салатів. Фаршировані кабачки стануть однією з улюблених страв всієї сім’ї.

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Рецепт фаршированих кабачків

Час: 1 година
Порцій: 4

Соковита смакота / Фото interia

Інгредієнти:

  • 3 – 4 середніх кабачки;
  • 350 грамів курячого фаршу;
  • 100 грамів рису;
  • 1 столова ложка томатної пасти;
  • 1 столова ложка прованських трав;
  • 2 – 3 зубчики часнику;
  • 1 велика цибулина;
  • сіль;
  • перець;
  • 3 столові тертого сиру;
  • кілька чорних оливок;
  • олія для смаження.

Приготування:

  1. Кабачки очистіть від шкірки, вимийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Потім розріжте овоч уздовж і за допомогою ложки зробіть кишеньку. Посипте дрібкою солі та перцю, потім зваріть рис.
  3. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на повільному вогні в невеликій кількості олії.
  4. Поступово додайте спеції, фарш, видавлений часник, а наприкінці додайте нарізані оливки.
  5. Додайте на пательню попередньо зварений рис і все ретельно перемішайте.
  6. Викладіть начинку на кабачки, посипте все сиром і виставте на деко, застелене папером для випічки.
  7. Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте близько 20 хвилин.