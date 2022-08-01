Кабачок є прекрасним доповненням до багатьох м'ясних та вегетаріанських страв і салатів. Фаршировані кабачки стануть однією з улюблених страв всієї сім’ї.
Читайте Чи можна їсти м'ясо "з кров'ю": розвіюємо поширені міфи
Рецепт фаршированих кабачків
Час: 1 година
Порцій: 4
Соковита смакота / Фото interia
Інгредієнти:
- 3 – 4 середніх кабачки;
- 350 грамів курячого фаршу;
- 100 грамів рису;
- 1 столова ложка томатної пасти;
- 1 столова ложка прованських трав;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- 1 велика цибулина;
- сіль;
- перець;
- 3 столові тертого сиру;
- кілька чорних оливок;
- олія для смаження.
Приготування:
- Кабачки очистіть від шкірки, вимийте та обсушіть паперовим рушником.
- Потім розріжте овоч уздовж і за допомогою ложки зробіть кишеньку. Посипте дрібкою солі та перцю, потім зваріть рис.
- Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на повільному вогні в невеликій кількості олії.
- Поступово додайте спеції, фарш, видавлений часник, а наприкінці додайте нарізані оливки.
- Додайте на пательню попередньо зварений рис і все ретельно перемішайте.
- Викладіть начинку на кабачки, посипте все сиром і виставте на деко, застелене папером для випічки.
- Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте близько 20 хвилин.