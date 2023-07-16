Революція у світі закусок: топ літніх салатів без майонезу
16 липня 2023, 18:30Читать новость на русском
Джерело:smaker
Літо – це період легких та швидких закусок, які не надто обтяжують шлунок. Салати без майонезу – саме те, що потрібно у цей період.
Літні салати мають мати кілька основних характеристик – прості у приготуванні, смачні, поживні, проте не жирні. Просто і зі смаком – такі опції сподобаються усім.
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Салат з перепелиними яйцями
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Легкі салати для літа / Фото smakerІнгредієнти:
– 5 – 6 перепелиних яєць;
– 150 грамів помідорів черрі;
– пучок листя салату;
– 400 грамів курячого філе;
– 100 грамів чорних оливок;
– 2-3 скибочки черствого пшеничного хліба;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сушені трави: чебрець, орегано, базилік, майоран до смаку;
– дрібка паприки;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки олії;
соус:
– 2 столові ложки винного оцту або лимонного соку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль і перець до смаку;
– за бажанням 1 зубчик часнику.
Приготування:
- Курку промийте, обсушіть і відкладіть на блюдо. У склянці змішайте гірчицю, масло і трави. Отриманим маринадом натріть куряче філе.
- Загорніть його в алюмінієву фольгу або покладіть в рукав для запікання і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 – 30 хвилин. Також можна відварити або посмажити курку на сковороді. Після термічної обробки м'ясо остудіть, потім наріжте кубиками.
- Скибочки хліба наріжте кубиками і обсмажте на вершковому маслі до рум'яної скоринки.
- Зваріть яйця на круто.
- Для приготування заправки у мисці змішайте оцет, олію, трави, приправте сіллю та перцем. Якщо вам подобається смак часнику в салатах, можна додати подрібнений часник. Заправку ретельно перемішайте.
- На велику тарілку викладіть листя салату, потім наріжте курку і сухарики. Згодом додайте нарізані маслини, четвертинки або половинки помідорів і варені перепелині яйця.
- Полийте салат заправкою.
Салат буррата з томатами
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Смак літа / Фото smakerІнгредієнти:
– 5 помідорів середнього розміру;
– кулька сиру буррата;
– жменю листя базиліка;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– 3 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Помідори ретельно вимийте. Наріжте четвертинками або скибочками.
- Промийте листя базиліка.
- Викладіть сир буррата в центр великої тарілки, навколо нього розкладіть нарізані помідори та листочки базиліка.
- Збризніть салат оливковою олією і приправте сіллю і перцем.
- Подавайте буррату з томатами в компанії з хрустким багетом.
Липневий салат
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 3 огірки;
– 1 пучок редиски;
– 1 велике яблуко;
– пів лимона або лайма;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– пів чайної ложки меду;
– 2 столові ложки петрушки;
– сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Огірки, редис і яблука ретельно вимийте. Скоринку можна залишити, щоб салат був більш хрустким. З яблук видаліть серцевину і наріжте їх кубиками.
- Огірки наріжте такими ж шматочками, а редис – кружечками.
- Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- Помістіть усі інгредієнти в миску.
- Зробіть соус: роздавіть часник, видавіть лимонний сік. Змішайте їх з олією, медом, сіллю і перцем.
- Полийте салат заправкою, ретельно перемішайте і залишіть на 5 – 10 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.