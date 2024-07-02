Смачніші, ніж магазинні: приготуйте домашні глазуровані сирки з полуничною начинкою

2 липня 2024, 15:07
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Джерело:

yuliia.senych

Глазуровані сирки з легкістю можна приготувати вдома. З полуничною начинкою вони будуть просто незабутніми.

Такі сирки без страху можна давати дітям. Адже всі інгредієнти – натуральні.

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Натуральні глазуровані сирки

  • Час: 40 хвилин + 3 години
  • Порцій: 12
Інгредієнти для сирків:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів цукрової пудри;
– ванільний цукор до смаку;
– 100 грамів масла.
Полунична начинка:
– 140 грамів полуниці;
– 10 грамів крохмалю;
– 20 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Шоколадна глазур:
– 300 грамів шоколаду;
– 30 мілілітрів олії.

Дивіться, як готувати домашні глазуровані сирки: відео

Приготування:

  1. Пробийте полуницю занурювальним блендером до консистенції пюре. Додайте лимонний сік та перемішайте.
  2. Змішайте в сотейнику полуничне пюре, цукор та крохмаль. Поставте на плиту, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Пюре має прокипіти 30 – 40 секунд, щоб крохмаль заварився.
  3. Накрийте пюре харчовою плівкою в контакт до охолодження. Після цього зніміть харчову плівку, перемішайте та перекладіть в кондитерський мішок або кульок.
  4. Змішайте кисломолочний сир з цукровою пудрою, ванільним цукром та маслом кімнатної температури. Пробийте блендером до однорідності та перекладіть в кондитерський мішок.
  5. Використовуючи харчову плівку сформуйте сирки з начинкою та відправте їх в морозильну камеру на 2 – 2,5 години.
  6. Змішайте шоколад та олію. Розтопіть в мікрохвильовці, після чого перекладіть у високу склянку.
  7. Розгорніть сирок, наколіть його на шпажку та швидко занурте в глазур. Коли вона стає матовою, сирок можна знімати зі шпажки.
  8. Відправте сирки в холодильник, щоб вони повністю розморозились.

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Автор: Ольга Котів