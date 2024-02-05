Ви забудете про магазинні: готуємо смачні та корисні домашні іриски – елементарний рецепт

5 лютого 2024, 13:20
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Джерело:

myroslava_pekariuk

Смачні іриски є не лише в магазині. Їх можна дуже просто зробити вдома.

Скористайтеся цим перевіреним рецептом. Вам точно сподобається.

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Рецепт домашніх ірисок

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів сметани 20%;
– 200 грамів цукру;
– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Цукор змішайте зі сметаною у каструлі.
  2. Поставте на плиту та доведіть, помішуючи, до карамельного кольору.
  3. Вимкніть вогонь та додайте шматочок холодного масла. Вимішайте до однорідності.
  4. Перелийте масу у форму та поставте у холодильник до застигання.
  5. Готову іриску поріжте на порційні шматочки.
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Автор: Ольга Котів