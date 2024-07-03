Все через одну помилку: чому домашні закрутки можуть стати небезпечними

Домашня консервація – чудовий спосіб зберегти продукти на зиму. Такими методами користувалися ще наші бабусі.

Щоб всі закрутки були безпечними для споживання, слід знати кілька правил. Обов'язково треба дотримуватися рецептів та не пропускати жодного інгредієнта, стерилізувати банки та обирати лише свіжі фрукти та овочі.

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Правила безпечної консервації

Найперше треба пам'ятати про правильне зберігання і підготовку продуктів.

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– обов'язково слід ретельно мити руки, стільницю та інструменти;– використовувати свіжі та неушкоджені овочі чи фрукти – вони також повинні бути зрілими;– приготувати консерви за рецептурою з відповідною кількістю інгредієнтів;– стерилізувати слід і банки, і кришки;– стерилізувати протягом 30 хвилин або тричі з інтервалом у двадцять чотири години;– щільно закупорте банки та поставте догори дном в темне місце;– не забувайте наклеїти етикетку з датою створення.

Чистота є ключовою. Перш ніж почати щось робити, вам потрібно очистити робочу поверхню. Не можна забувати й про миття рук – робити це потрібно якомога частіше.

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