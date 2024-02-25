Лише 2 інгредієнти: готуємо домашні льодяники, як у дитинстві
25 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Домашні цукрові цукерки нагадують про безтурботне дитинство. А ще вони дуже просто готуються і чудово смакують.
Щоб зробити льодяники, потрібно всього 2 інгредієнти. Вони вийдуть натуральними та смачними.
Буде смачно Вони перенесуть вас у дитинство: перевірений рецепт рогаликів з повидлом
Домашні цукерки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
– 200 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 5 мілілітрів лимонного соку;
– харчові барвники або соки за бажанням;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Змастіть олією форми для льодяників. Це можуть бути силіконові формочки для льоду чи цукерок, звичайний пергаментний папір тощо.
- У каструлю з товстим дном всипте цукор, влийте воду і за бажанням додайте лимонний сік. Увімкніть повільний вогонь і доведіть суміш до кипіння. Варіть карамель на мінімальному вогні приблизно 7 – 10 хвилин, постійно помішуючи.
- Готовність перевірте в мисці з холодною водою – капніть туди трохи карамелі. Якщо крапля швидко застигла, то основа готова.
- У готову суміш за бажанням додайте харчові барвники або натуральні соки.
- Розлийте сироп по змазаних олією формах і застроміть шпажки. Залиште в холодному місці на 15 хвилин для застигання.