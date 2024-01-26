Ви забудете про магазинні: готуємо домашні шоколадні цукерки за 10 хвилин

26 січня 2024, 23:07
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Джерело:

УНІАН

Домашні цукерки не так вже й важко приготувати. Спробуйте, і їхній чарівний смак вас здивує.

Радимо вам скористатися цим рецептом цукерок "Баунті". На їхнє приготування треба зовсім мало часу.

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Рецепт домашніх цукерок "Баунті"

  • Час: 10 хвилин + кілька годин на стабілізацію
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів кокосової стружки;
– 220 грамів згущеного молока;
– 200 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

  1. Кокосову стружку поступово змішайте зі згущеним молоком. Має вийти густа маса, яка не буде розтікатися.
  2. Викладіть масу на деко з пергаментом у формі цукерок, накрийте зверху плівкою і поставте в морозилку на 20 – 30 хвилин.
  3. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. У застиглі цукерки увіткніть вилку і занурте кожну в розтоплений шоколад.
  4. Залиште в холодильнику ще на кілька годин для застигання.
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Автор: Ольга Котів