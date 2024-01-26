Ви забудете про магазинні: готуємо домашні шоколадні цукерки за 10 хвилин
26 січня 2024, 23:07Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Домашні цукерки не так вже й важко приготувати. Спробуйте, і їхній чарівний смак вас здивує.
Радимо вам скористатися цим рецептом цукерок "Баунті". На їхнє приготування треба зовсім мало часу.
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Рецепт домашніх цукерок "Баунті"
- Час: 10 хвилин + кілька годин на стабілізацію
- Порцій: 6
– 300 грамів кокосової стружки;
– 220 грамів згущеного молока;
– 200 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
- Кокосову стружку поступово змішайте зі згущеним молоком. Має вийти густа маса, яка не буде розтікатися.
- Викладіть масу на деко з пергаментом у формі цукерок, накрийте зверху плівкою і поставте в морозилку на 20 – 30 хвилин.
- Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. У застиглі цукерки увіткніть вилку і занурте кожну в розтоплений шоколад.
- Залиште в холодильнику ще на кілька годин для застигання.