Лише кілька інгредієнтів і трішки любові: рецепт домашніх цукерок Рафаелло

17 травня 2024, 20:57
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Джерело:

hectorjimenezbravo

Домашні цукерки смакують нічим не гірше, ніж магазинні. Ба більше, вони принесуть лише користь.

Зірковий суддя "МастерШеф" Ектор Хіменер-Браво поділився своїм простим і швидким рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Домашні цукерки Рафаелло

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 220 грамів кокосової стружки;
– 1 банка згущеного молока;
– 240 грамів молочного шоколаду;
– 50 грамів мигдалю.

Дивіться, як готувати домашні цукерки: відео

Приготування:

  1. Змішайте 200 грамів кокосової стружки та згущене молоко.
  2. Сформуйте кульки, поклавши всередину кожної 1 горішок мигдалю.
  3. Поставте цукерки в морозильну камеру на 10 хвилин.
  4. Покрийте кульки шоколадом і присипте їх стружкою з кокоса.
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Автор: Ольга Котів