Балик можна приготувати вдома: цей елементарний рецепт вас здивує

20 лютого 2024, 18:47
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Джерело:

_lady.stegantseva_

Не обов'язково купувати балик в магазині. Домашній вийде нічим не гіршим.

Такий балик чудово підійде до канапок. Також з нього можна робити салат, до прикладу, Дністер.

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Домашній балик зі свинини

  • Час: 4 години + 3 дні
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів зачищеного філе свинини;
– 0,5 чайної ложки нітритної солі (можна замінити на морську);
– 0,5 чайної ложки звичайної солі;
– гірчиця до смаку;
– копчена паприка до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо без жиру натріть сіллю, загорніть у плівку і відправте в холодильник на 3 доби. Періодично перевертайте м'ясо та зливайте зайву рідину.
  2. На третій день протріть м'ясо паперовим рушником та натріть гірчицею та копченою паприкою.
  3. Відправте свинину в духовку на 4 години – спочатку готуйте 3 години на 80 градусах, а потім годину – на 100.
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Автор: Ольга Котів