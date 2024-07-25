Ви більше не купуватимете його в магазині: готуємо кетчуп з кабачків за рецептом Лілії Цвіт
25 липня 2024, 21:30Читать новость на русском
Джерело:Лілія Цвіт
Домашній кетчуп виходить навіть смачнішим, ніж магазинний. Окрім цього, його дуже просто готувати.
Відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася своїм перевіреним рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Домашній кетчуп з кабачків
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
– 1,5 кілограма кабачків;
– 450 грамів цибулі;
– 200 грамів буряка;
– 6 зубчиків часнику;
– 200 грамів цукру;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 500 мілілітрів томатної пасти;
– 1 лавровий лист;
– 3 суцвіття гвоздики;
– 3 чайні ложки духмяного перцю горошком;
– 3 чайні ложки солі;
– 0,5 чайної ложки перцю чилі;
– третина чайної ложки копченої паприки;
– третина чайної ложки коріандру.
Приготування:
- Кабачки наріжте кубиком, перекладіть у велику каструлю, посоліть, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
- Тим часом наріжте буряк і цибулю кубиком, а часник пропустіть через прес.
- Відцідіть кабачки, додайте цибулю, буряк і перемішайте. Тушкуйте під кришкою 15 хвилин.
- Додайте цукор, лаврове листя, духмяний перець, гвоздику і всі спеції. Перемішайте і тушкуйте ще 15 хвилин.
- Додайте пропущений через прес часник і томатну пасту. Готуйте ще 15 хвилин.
- Вийміть лаврове листя, а овочеву масу збийте блендером. Налийте оцет, перемішайте і тушкуйте 15 хвилин.
- Розлийте кетчуп по банках, накрийте кришками та стерилізуйте в каструлі з водою 10 хвилин після закипання. Закрийте герметично і дайте охолонути.