Такого в магазині не купиш: як зробити фантастичний домашній квас з бородинського хліба
10 липня 2024, 21:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Домашній квас неймовірно добре освіжає у спеку. З бородинського хліба він виходить найсмачнішим.
Потрібні інгредієнти, ймовірно, вже є у вас вдома. Тож радимо обов'язково втілити цей простий рецепт в життя.
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Домашній квас
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 10
– 8 літрів води;
– 60 грамів пресованих дріжджів;
– 250 грамів цукру;
– 700 грамів бородинського хліба;
– 70 грамів родзинок.
Приготування:
- Наріжте хліб та висушіть його у духовці.
- Закип'ятіть воду, додайте цукор і хліб, вимкніть вогонь і дайте охолонути.
- Зачерпніть з каструлі теплої води, розбавте в ній дріжджі, додайте в каструлю і перемішайте.
- Накрийте каструлю марлею і дайте квасу "побродити" 35 годин.
- Після цього процідіть квас, розлийте по банках, засипте родзинки, прикрийте банки блюдцями та поставте ще на 24 години у холодне місце.
- Знову процідіть квас та подавайте.