Такого в магазині не купиш: як зробити фантастичний домашній квас з бородинського хліба

10 липня 2024, 21:59
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Джерело:

Shuba

Домашній квас неймовірно добре освіжає у спеку. З бородинського хліба він виходить найсмачнішим.

Потрібні інгредієнти, ймовірно, вже є у вас вдома. Тож радимо обов'язково втілити цей простий рецепт в життя.

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Домашній квас

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 8 літрів води;
– 60 грамів пресованих дріжджів;
– 250 грамів цукру;
– 700 грамів бородинського хліба;
– 70 грамів родзинок.

Приготування:

  1. Наріжте хліб та висушіть його у духовці.
  2. Закип'ятіть воду, додайте цукор і хліб, вимкніть вогонь і дайте охолонути.
  3. Зачерпніть з каструлі теплої води, розбавте в ній дріжджі, додайте в каструлю і перемішайте.
  4. Накрийте каструлю марлею і дайте квасу "побродити" 35 годин.
  5. Після цього процідіть квас, розлийте по банках, засипте родзинки, прикрийте банки блюдцями та поставте ще на 24 години у холодне місце.
  6. Знову процідіть квас та подавайте.
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Автор: Ольга Котів