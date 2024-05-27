Те, що треба в спеку: елементарний рецепт домашнього квасу з чорного хліба
27 травня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Андрій Клюс
Домашній квас чудово тамує спеку. Окрім того, він дуже просто готується.
Спробуйте приготувати смачний напій за цим покроковим рецептом. Він завжди вдається.
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Рецепт домашнього квасу
- Час: 2,5 доби
- Порцій: 4
– 1 літр води;
– 200 грамів житнього хліба;
– 5 грамів пресованих дріжджів;
– 100 грамів цукру;
– 0,5 грама лимонної кислоти.
Приготування:
- Закип’ятіть воду, після чого охолодіть її до кімнатної температури.
- Хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180 – 200 градусів. Готові сухарики мають бути темного кольору. Охолодіть їх до кімнатної температури.
- Додайте сухарі у воду. Також тужи можна покласти хлібний жмих, що лишився після попереднього приготування квасу. Всипте цукор і лимонну кислоту.
- Покришіть руками у воду свіжі дріжджі. Перемішайте та залиште на ніч у прохолодному місці.
- Процідіть квас крізь марлю, вичавіть із хліба рідину. Хлібний жмих лишіть для наступного приготування.
- Розлийте квас у пляшки, але не наливайте повні, щоб він, піднімаючись, не виходив назовні. Залиште на 2 дні в холодильнику.