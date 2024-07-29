Ніщо так не тамує спрагу: готуємо казковий квас з темного хліба

29 липня 2024, 17:52
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Джерело:

Yuliia.senych

Ідеальний квас можна приготувати самостійно. Для цього вам потрібні лише найпростіші інгредієнти.

Такий квас чудово тамуватиме спрагу. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Хлібний квас

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів темного хліба;
– 15 – 20 родзинок;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 130 грамів цукру;
– 3 літри води;
– 3 столові ложки карамелізованого цукру для кольору.

Дивіться, як готувати квас: відео

Приготування:

  1. Темний хліб запечіть у духовці при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.
  2. Для гарного янтарного кольору цукор всипте в сотейник і проваріть до моменту карамелізації. Після цього обережно влийте 50 мілілітрів води та зніміть з вогню.
  3. У 3-літрову банку викладіть хліб, родзинки, цукор і дріжджі. Залийте карамельним сиропом і кип'яченою водою.
  4. Залиште в теплому місці на одну добу, накривши квас гумовою рукавицею або марлею. Готовий напій процідіть через сито або марлю і, не доливаючи 4 – 5 сантиметрів до країв пляшки, залиште в холодильнику охолоджуватись.

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Автор: Ольга Котів