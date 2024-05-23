Лише 2 інгредієнти: простий рецепт мармеладу без цукру, який можна давати навіть діткам

Магазинні солодощі часто містять зовсім не корисні інгредієнти. Тому радимо приготувати дуже смачний мармелад вдома.

Такий мармелад цілком можна давати дітям. Також він підходить для тих, хто не їсть цукру.

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Мармелад для діток без цукру

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

– 200 мілілітрів соку без цукру;– 1 чайна ложка агар-агару.

Дивіться, як приготувати домашній мармелад: відео

Приготування:

Змішайте сік з агар-агаром. Дайте постояти 10 хвилин. Після цього поставте каструльку на вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та одразу розлийте по формочках. Дуже зручно це робити за допомогою шприца. Поставте в холодильник на 10 – 15 хвилин для застигання.