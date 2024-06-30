Всього 2 інгредієнти та без цукру: готуємо корисний мармелад для діток і не тільки
30 червня 2024, 18:57Читать новость на русском
Джерело:anna.koval___
Домашні солодощі завжди корисніші, ніж магазинні. Ба більше, вони не поступаються їм смаком.
Радимо приготувати цей смачний мармелад без цукру. Це просто та неймовірно апетитно.
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Мармелад з 2 інгредієнтів
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 200 мілілітрів соку без цукру;
– 1 чайна ложка агар-агару.
Дивіться, як готувати домашній мармелад: відео
Приготування:
- Змішайте сік з агар-агаром і дайте постояти 10 хвилин.
- Після цього поставте суміш на вогонь, постійно помішуючи, ледь доведіть до кипіння.
- Зніміть і одразу розлийте по формочках. Зручно це робити за допомогою шприца.
- Ставимо в холодильник на 10 – 15 хвилин для застигання.