Ви забудете про магазинний: готуємо домашній сир маскарпоне всього з 2 інгредієнтів
1 лютого 2024, 15:02Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
Сир маскарпоне дуже просто зробити вдома. Для цього потрібно лише 2 інгредієнти, сіль та цукор.
Такий сир можна намазувати на хліб чи використовувати у різноманітних стравах. Зокрема, маскарпоне треба для тирамісу.
Варто спробувати Це їли ще наші предки: готуємо хрусткі вергуни – давній рецепт
Рецепт домашнього крем-сиру
- Час: 5 хвилин + 5 – 6 годин на стабілізацію
- Порцій: 8
– 600 – 700 грамів сметани від 20%;
– 150 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– половина чайної ложки цукру.
Приготування:
- У каструлі з'єднайте молоко, сметану, сіль та цукор.
- Підігрійте до температури 60 градусів.
- Поставте друшляк на миску та застеліть його марлею чи мусліном.
- Вилийте суміш у друшляк та відправте у холодильник на 6 годин.