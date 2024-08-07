Якщо ви цього не знали: фету можливо приготувати вдома
7 серпня 2024, 06:33Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Грецька фета відома у всьому світі. У місцевих кулінарів є кілька хитрощів, коли мова йде про прості та якісні продукти, які перетворюють їжу в справжнє задоволення.
Літо – чудова пора, насичена овочами та фруктами, які ідеально підходять для легких салатів. Зазвичай їх чудово доповнює домашня фета.
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Домашня фета
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
– 1 склянка нутового борошна;
– 3 склянки кип'яченої води;
– 1 щіпка солі;
– 1 щіпка перцю;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сік половини лимона;
– 1 чайна ложка неактивних дріжджових пластівців;
– 1 щіпка орегано, чебрецю або чорного кмину;
– 1 зубчик часнику.
Приготування:
- Закип'ятіть 2 склянки води.
- Потім в 1 склянці води розмішайте борошно з пластівцями, лимонним соком і продавленим часником.
- Повільно влийте суміш в киплячу воду.
- Після того, як рідина загусне, розлити отриману масу у форми, змащені оливковою олією.
- На дно можна покласти чорний кмин або інші трави.
- Заливши суміш і давши їй охолонути, поставте все в холодильник приблизно на 2 години.
- Після закінчення цього часу вийміть сир з форм і наріжте його шматочками. Ви також можете намазувати його на бутерброди.