Соковита окраса великоднього кошика: простий рецепт домашньої ковбаси з курки

Традиційно українці на Великдень ласують домашньою ковбасою. Спробуйте цьогоріч приготувати її з курятини.

Страва вийде нічим не гіршою, ніж зі свинини. Ба більше, багатьом така ковбаса ще й смачніша.

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Домашня ковбаса з курки

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

– 800 грамів курячого м'яса зі стегна;– 10 грамів солі;– 0,5 чайної ложки цукру;– по 1 чайній ложці сушеного часнику та паприки;– 0,5 чайної ложки коріандру;– 0,25 чайної ложки мускатного горіха;– 200 грамів курячого філе;– 70 грамів сала;– 60 мілілітрів вершків.

Приготування:

Куряче м'ясо зі стегенець наріжте широкими смужками. З філе та сала зробіть фарш. У велику миску викладіть порізане м'ясо, фарш із філе і сала, а також всі спеції. Дуже добре вимішайте до однорідності. Далі додайте вершки та вимішайте ще декілька хвилин до однорідності. Отриманий фарш поділіть на дві частини. Рукав для запікання розріжте по шву, щоб вийшло одне полотно. Покладіть половину фаршу та добре його ущільніть. Закрутіть у ковбаску, намагаючись випустити повітря. Кінці зав'яжіть і для надійності перев'яжіть ниткою по всій довжині. Залиште ковбаски відлежатися. Розігрійте духовку до 140 градусів і на самий низ поставте деко з окропом. Ковбаски викладіть в інше деко і поставте на середину духовки. Готуйте 1,5 – 2 години. Готовій ковбасі дайте час охолонути та стабілізуватися в холодильнику.