Утричі смачніша, ніж найдорожча магазинна: готуємо фантастичну ковбасу зі свинини та курки

19 квітня 2024, 18:20
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Джерело:

"Улюблені рецепти"

Мабуть, ніхто не відмовиться від шматочка домашньої ковбаси. Окрім чудового смаку, вона ще й корисніша, ніж магазинна.

Завдяки тривалому варінню ковбаса стане цілісною та тугою. Водночас вона матиме дуже ніжний смак.

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Рецепт домашньої ковбаси

  • Час: 10 годин
  • Порцій: 10
Інгредієнти для ковбаси:
– 500 грамів свинячого битка;
– 280 грамів курячих стегенець;
– 250 грамів курячого філе;
– 10 грамів солі;
– 10 грамів нітритної солі;
– 20 грамів суміші спецій;
– 3 зубчики часнику.
Для посипки:
– 1 столова ложка чорного кунжуту;
– 1 столова ложка насіння гірчиці;
– 1 столова ложка паприки. Якщо діти просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ". Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.

Приготування:

  1. Наріжте свинину та куряче філе довгими тонкими скибочками.
  2. Обріжте м'ясо з курячих стегенець і теж поріжте його маленькими шматочками. Перемішайте все м'ясо, порубайте його ножем, додайте кухонну та нітритну сіль, всипте улюблену приправу та подрібнений часник.
  3. Перемішайте всі інгредієнти в мисці, влийте холодну воду і ще раз перемішайте.
  4. Відріжте 1 метр рукава для запікання, обріжте його по шву та розстеліть на стільниці або дошці.
  5. Загорніть рублене м'ясо, стягнувши дуже туго. Зав'яжіть кухонним шпагатом, після чого загорніть ковбасу ще в 6 – 7 шарів харчової плівки та зафіксуйте з обох сторін. Покачайте ковбасу по стільниці або дошці.
  6. У 3-літрову каструлю покладіть ковбасу та налийте воду, щоб вона повністю її покрила.
  7. Поставте каструлю на середній вогонь. Нагрійте воду до 80 градусів тепла та зменште вогонь до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою та готуйте ковбасу за такої температури впродовж 1 години 20 хвилин.
  8. Вийміть ковбасу з води. Охолодіть її до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник на 8 годин.
  9. Розгорніть та обсушіть ковбасу паперовим рушником. Посипте насінням кунжуту, гірчиці, меленою паприкою.
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Автор: Ольга Котів