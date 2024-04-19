Утричі смачніша, ніж найдорожча магазинна: готуємо фантастичну ковбасу зі свинини та курки
19 квітня 2024, 18:20Читать новость на русском
Джерело:"Улюблені рецепти"
Мабуть, ніхто не відмовиться від шматочка домашньої ковбаси. Окрім чудового смаку, вона ще й корисніша, ніж магазинна.
Завдяки тривалому варінню ковбаса стане цілісною та тугою. Водночас вона матиме дуже ніжний смак.
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 10 годин
- Порцій: 10
– 500 грамів свинячого битка;
– 280 грамів курячих стегенець;
– 250 грамів курячого філе;
– 10 грамів солі;
– 10 грамів нітритної солі;
– 20 грамів суміші спецій;
– 3 зубчики часнику.
Для посипки:
– 1 столова ложка чорного кунжуту;
– 1 столова ложка насіння гірчиці;
– 1 столова ложка паприки. Якщо діти просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ". Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготування:
- Наріжте свинину та куряче філе довгими тонкими скибочками.
- Обріжте м'ясо з курячих стегенець і теж поріжте його маленькими шматочками. Перемішайте все м'ясо, порубайте його ножем, додайте кухонну та нітритну сіль, всипте улюблену приправу та подрібнений часник.
- Перемішайте всі інгредієнти в мисці, влийте холодну воду і ще раз перемішайте.
- Відріжте 1 метр рукава для запікання, обріжте його по шву та розстеліть на стільниці або дошці.
- Загорніть рублене м'ясо, стягнувши дуже туго. Зав'яжіть кухонним шпагатом, після чого загорніть ковбасу ще в 6 – 7 шарів харчової плівки та зафіксуйте з обох сторін. Покачайте ковбасу по стільниці або дошці.
- У 3-літрову каструлю покладіть ковбасу та налийте воду, щоб вона повністю її покрила.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Нагрійте воду до 80 градусів тепла та зменште вогонь до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою та готуйте ковбасу за такої температури впродовж 1 години 20 хвилин.
- Вийміть ковбасу з води. Охолодіть її до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник на 8 годин.
- Розгорніть та обсушіть ковбасу паперовим рушником. Посипте насінням кунжуту, гірчиці, меленою паприкою.