Смачніша, ніж ковбаса: готуємо надзвичайну домашню шинку – елементарний рецепт
12 січня 2024, 22:00Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Усім відомо, що магазинна ковбаса є не найкориснішою стравою. Проте для любителів канапок таки є вихід.
Спробуйте приготувати домашню шинку. Суперфіналістка проєкту "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як це зробити.
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Рецепт домашньої шинки
- Час: 1 година 30 хвилин + 2 години на відпочинок м'яса
- Порцій: 8
– 400 грамів курячого філе;
– 4 курячі стегна;
– 100 грамів грибів;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку;
– 2 чайні ложки сушеного часнику;
– 75 мілілітрів вершків 20% або курячого бульйону;
– 100 грамів фісташок чи інших горішків.
Приготування:
- Перебийте в блендері куряче філе. Стегно та гриби наріжте шматочками. У суміш додайте всі спеції до смаку, фісташки або горішки, а також влийте вершки або бульйон. Гарно перемішайте
- Поставте суміш в холодильник на 2 години, а краще на ніч. Після цього викладіть фарш на плівку для запікання. Сформуйте ковбаску та зв'яжіть.
- Варіть 1 годину на повільному вогні або випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці теж 1 годину.