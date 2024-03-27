Галицький рецепт: як приготувати домашню ковбасу – точні пропорції м'яса та сала
27 березня 2024, 13:12Читать новость на русском
Джерело:NV
Домашня ковбаса – це смачна страва, яка виготовлена вдома з натуральних інгредієнтів та за особливим рецептом. Вона має свій неповторний смак і текстуру.
Виготовлення домашньої ковбаси – це не лише процес приготування їжі, а й справжнє мистецтво, яке об'єднує у собі традиції поколінь. Основними перевагами домашньої ковбаси є можливість контролювати якість інгредієнтів, а також експерименти зі смаками та ароматами завдяки грі з улюбленими спеціями.
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма свинини;
– 400 грамів сала;
– 1,5 столової ложки солі;
– 1 столова ложка чорного меленого перцю;
– 2 головки часнику;
– кишки;
– можна додати 2 столові ложки гірчиці в зернах.
Приготування:
- Від м'яса відріжте всі прожилки та наріжте на маленькі шматочки – приблизно 1 сантиметр.
- Висипте все м'ясо у велику тарілку. Додайте туди спеції, часник та трохи води.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти, на це знадобиться кілька хвилин.
- Кишки промийте.
- Наповніть їх фаршем та приберіть у холодне місце на добу.
- Для приготування відваріть ковбасу 30 хвилин після закипання, а потім запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці ще 30 хвилин.
- Подавати ковбасу можна як гарячою, так і холодною.