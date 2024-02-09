Магазинну нутеллу більше не купите: суперрецепт без горіхів за 5 хвилин

9 лютого 2024, 10:59
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Джерело:

УНІАН

Домашня нутелла ідеально смакуватиме з тостами та млинцями. Вона дуже просто готується і буде смачнішою, ніж магазинна.

Якщо ви не любите чи не можете їсти нутеллу з горіхами через алергію, спробуйте цей рецепт. Але зверніть увагу, що таку шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів.

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Нутелла без горіхів і без варіння

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 30 грамів какао;
– 150 грамів молока;
– 30 грамів сухого молока;
– 200 мілілітрів олії;
– 40 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру.


Така паста пасує до млинців та тостів / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Змішайте молоко кімнатної температури, масло, білий і ванільний цукор.
  2. До суміші всипте сухе молоко і влийте соняшникову олію.
  3. Пробийте нутеллу блендером до однорідності та перекладіть в банку з кришкою.
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Автор: Ольга Котів