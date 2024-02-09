Магазинну нутеллу більше не купите: суперрецепт без горіхів за 5 хвилин

Домашня нутелла ідеально смакуватиме з тостами та млинцями. Вона дуже просто готується і буде смачнішою, ніж магазинна.

Якщо ви не любите чи не можете їсти нутеллу з горіхами через алергію, спробуйте цей рецепт. Але зверніть увагу, що таку шоколадну пасту можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів.

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Нутелла без горіхів і без варіння

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти

– 30 грамів какао;– 150 грамів молока;– 30 грамів сухого молока;– 200 мілілітрів олії;– 40 грамів цукру;– 15 грамів ванільного цукру.



Така паста пасує до млинців та тостів / Фото Unsplash

Приготування:

Змішайте молоко кімнатної температури, масло, білий і ванільний цукор. До суміші всипте сухе молоко і влийте соняшникову олію. Пробийте нутеллу блендером до однорідності та перекладіть в банку з кришкою.