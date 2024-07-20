Значно смачніше, ніж магазинне: готуємо домашнє морозиво з 4 інгредієнтів
20 липня 2024, 17:27Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Домашнє морозиво готується дуже просто. Окрім цього, воно смачніше та корисніше, ніж магазинне.
Найважче у цьому рецепті – дочекатися застигання морозива. На це піде орієнтовно 4 години, проте все залежить від вашої морозильної камери.
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Домашнє морозиво
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 1 банан;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 8 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- У блендері або кухонному комбайні з'єднайте банан, молоко, цукрову пудру та ванільний цукор.
- Розлийте суміш у форми для ескімо. Накрийте та рівно поставте у морозильну камеру. Залиште принаймні на 4 години.
- Після цього дістаньте морозиво з форми та подавайте. Якщо воно дістається погано, занурте форму у гарячу воду на кілька секунд. Вона розморозить верхній шар морозива, тож воно легко вийде.