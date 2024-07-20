Значно смачніше, ніж магазинне: готуємо домашнє морозиво з 4 інгредієнтів

20 липня 2024, 17:27
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Джерело:

Shuba

Домашнє морозиво готується дуже просто. Окрім цього, воно смачніше та корисніше, ніж магазинне.

Найважче у цьому рецепті – дочекатися застигання морозива. На це піде орієнтовно 4 години, проте все залежить від вашої морозильної камери.

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Домашнє морозиво

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 8 грамів ванільного цукру.

Приготування:

  1. У блендері або кухонному комбайні з'єднайте банан, молоко, цукрову пудру та ванільний цукор.
  2. Розлийте суміш у форми для ескімо. Накрийте та рівно поставте у морозильну камеру. Залиште принаймні на 4 години.
  3. Після цього дістаньте морозиво з форми та подавайте. Якщо воно дістається погано, занурте форму у гарячу воду на кілька секунд. Вона розморозить верхній шар морозива, тож воно легко вийде.
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Автор: Ольга Котів