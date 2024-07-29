Без морожениці та яєць: готуємо найсмачніше домашнє морозиво
29 липня 2024, 06:41Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Домашнє вершкове морозиво не потребує варіння, морожениці та не містить яєць. Двох інгредієнтів достатньо, щоб створити неймовірний кремовий смаколик, який сподобається усім.
Основою цього морозива є підсолоджене згущене молоко, а збиті вершки доповнюють десерт. Його можна довільно змінювати, додаючи спеції, фрукти, сухофрукти, шоколад або навіть вафлі.
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Домашнє морозиво
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 400 мілілітрів (1 банка) солодкого згущеного молока;
– 500 мілілітрів охолоджених вершків 36% жирності;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту.
Приготування:
- Охолодіть вершки та молоко в холодильнику – перед збивання вони повинні бути дуже холодними.
- У високу чашу або чашу планетарного міксера перелийте вершки і збивайте на середньо-високій потужності міксера, поки крем не досягне густоти.
- Вершки збивайте до тих пір, поки не опустяться піки.
- У збиті вершки влийте підсолоджене згущене молоко, ретельно перемішайте та перелийте в ємність.
- Накрийте ємність і заморозьте морозиво щонайменше на 6 годин, а краще на ніч.