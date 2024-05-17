Кулінарний шедевр на вашій кухні: елементарний рецепт домашнього морозива

17 травня 2024, 16:59
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Джерело:

Shuba

Смачне морозиво цілком можна приготувати самотужки. Окрім цього, воно буде значно кориснішим, ніж магазинне.

Головний інгредієнт – кисломолочний сир. Можете обрати додатки до свого смаку – шоколад, горіхи, кокосова стружка тощо.

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Рецепт домашнього морозива

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів кисломолочного сиру;
– чверть склянки меду;
– 2 столові ложки арахісової пасти;
– 2 столові ложки шоколадної стружки.


Приготуйте морозиво вдома / Фото unsplash

Приготування:

  1. Покладіть сир, мед і арахісову пасту в потужний блендер.
  2. Збивайте до отримання однорідної кремової маси.
  3. Додайте шоколадну стружку та знову збийте.
  4. Перелийте суміш у контейнер з кришкою та поставте в морозилку на 4 – 5 годин.
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Автор: Ольга Котів