Кулінарний шедевр на вашій кухні: елементарний рецепт домашнього морозива
17 травня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачне морозиво цілком можна приготувати самотужки. Окрім цього, воно буде значно кориснішим, ніж магазинне.
Головний інгредієнт – кисломолочний сир. Можете обрати додатки до свого смаку – шоколад, горіхи, кокосова стружка тощо.
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Рецепт домашнього морозива
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 450 грамів кисломолочного сиру;
– чверть склянки меду;
– 2 столові ложки арахісової пасти;
– 2 столові ложки шоколадної стружки.
Приготуйте морозиво вдома / Фото unsplash
Приготування:
- Покладіть сир, мед і арахісову пасту в потужний блендер.
- Збивайте до отримання однорідної кремової маси.
- Додайте шоколадну стружку та знову збийте.
- Перелийте суміш у контейнер з кришкою та поставте в морозилку на 4 – 5 годин.