В магазині такого не купиш: готуємо розкішний малиновий сорбет за 15 хвилин

27 червня 2024, 21:59
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Джерело:

Shuba

Мабуть, всім у спеку хочеться морозива. Радимо приготувати його самотужки, адже це дуже просто та швидко.

Малиновий сорбет буде не лише смачним, а й корисним. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.

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Малиновий сорбет

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів малини;
– 0,5 лимона;
– 80 грамів меду.

Приготування:

  1. Помийте та переберіть малину, видаліть плодоніжки та обсушіть ягоди. З половинки лимона натріть цедру та вичавіть сік.
  2. Покладіть у блендер малину, мед та лимонний сік. Перебивайте інгредієнти, поки не вийде однорідна маса. Викладіть її у форму і та поставте в морозилку на 90 хвилин до напівтвердого стану. У середині заморозки дістаньте сорбет з морозильної камери та перемішайте, щоб не утворились великі кристали льоду.
  3. Готовий малиновий сорбет розкладіть порційно у креманки та посипте цедрою лимона.
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Автор: Ольга Котів