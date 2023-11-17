Поспішіть, поки ще сезон: рецепт найкращого домашнього вина з білого винограду

17 листопада 2023, 19:44
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Джерело:

"Смачно"

Щоб приготувати смачне домашнє вино з білого винограду, не потрібно безлічі інгредієнтів. Достатньо лише стиглих ягід та цукру.

Це простий рецепт, використавши який у вас вийде чудовий напій. Відсутність безлічі інгредієнтів дозволяє створити натуральне і смачне вино.

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Як приготувати вино з білого винограду вдома – простий рецепт

  • Час: 4 години
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 10 кілограмів білого винограду;
– 3 кілограми цукру.


Використовуйте стиглий виноград / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Візьміть немиті грона винограду і відберіть цілі ягідки у відро чи миску. Важливо, аби вони не були гнилими чи червивими.
  2. Відтисніть сік руками чи товкачем. Ягоди необхідно давити до тих пір, поки не з'явиться багато соку. Далі прикрийте виноград марлею і залиште приблизно на 5 днів у теплі, щоб сік "заграв". Два рази на день його потрібно перемішувати дерев'яною лопаткою.
  3. Після того, як виноград "заграє", тобто підійметься, відкиньте його на друшляк, щоб сік стік. Потім відтисніть ягоди через марлю. Очищений сік перелийте в банки та засипте цукор. Ретельно перемішайте.
  4. На горло банки одягніть медичну рукавичку, пальці якої необхідно проколоти голкою в декількох місцях. Міцно обв'яжіть її по колу гумкою. Після цього залиште вино приблизно на 3 тижні для бродіння при кімнатній температурі.
  5. Важливо в цей час стежити за рукавичкою. Вона повинна надутися на самому початку процесу, а коли здується, вино буде готовим.
  6. Коли дріжджі осядуть на дні, а вино стане світлим, то все це потрібно обережно процідити. Уважно стежте в процесі зціджування за тим, щоб дріжджі не опинилися разом з вином в пляшках.
  7. Після цього пляшки потрібно буде закоркувати. Винесіть вино в прохолодне місце і залиште там приблизно на 30 днів. Протягом цього часу необхідно тричі перелити напій в чисті пляшки, залишаючи осад у попередніх.
  8. Потім залиште вино ще на 1 місяць в прохолодному місці для витримки. Тільки після цього його можна буде дегустувати.
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Автор: Ольга Котів