Духмяна закуска: намазка до борщу від Євгена Клопотенка – відео з подробицями

Для того, щоб обід вийшов особливо вдалим, варто здивувати гостей особливим доповненням. Ароматне сало на хрусткому хлібі стане чудовим додатком до українського борщу.

Борщ особливо смакує із різноманітними пікантними додатками – хрусткою цибулею, запеченим часником, ніжним салом та хрустким хлібом. Смак борщу чудово підкреслить смачна намазка із часнику та сала.

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Рецепт закуски з перетертого сала

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Чудова закуска / Фото Pinterest

Інгредієнти:

300 грам сала;

5 зубчиків часнику;

чорний перець до смаку;

пучок сушеної петрушки;

1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

З сала необхідно зняти шкіру та нарізати невеликими шматочками. Перекрутіть на м'ясорубці. Часник роздавити на часникодавці. У тарілку до сала додайте спеції, часник та все ретельно змішайте. Зважте, якщо сало було засолене, то солі слід дати менше або обійтися без неї. Намазку слід подавати на грінках чи зі свіжим хлібом.

Перегляньте детальне відео приготування:

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