Соковите мʼясо у поєднанні з картоплею та іншими овочами завжди отримує схвальні відгуки. Спробуйте душенину бодай раз – і вона назавжди увійде у ваше кулінарне повсякдення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Amazing Ukraine.
Не пропустіть Блекаути будуть не страшні: "кулінарна" підготовка до відключення світла від письменника
Зверніть увагу!
Для душенини найкраще підходить ошийок або корейка. Мʼясо буде довго тушкуватися в бульйоні, тому важливо, щоб воно зберегло свою соковитість, радить портал The spicy spice.
Як приготувати автентичну душенину?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів мʼяса;
– 2 картоплини;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– половинка болгарського перцю;
– 1 помідор;
– 2 зубчики часнику;
– дрібка солі та перцю;
– 2 столові ложки олії;
– 1,5 столової ложки сметани;
– пів склянки води.
Приготування:
- Наріжте м’ясо невеликими шматочками та обсмажте його на рослинній олії до легкої рум’яності. Перекладіть у горщик.
- Підготуйте овочі: очистьте та наріжте кубиками цибулю, моркву й картоплю.
- Легко обсмажте їх на сковороді, потім перекладіть до м’яса.
- Додайте в горщик нарізані помідори, болгарський перець і подрібнений часник.
- Посоліть і поперчіть, за бажанням можна додати улюблені спеції.
- Залийте вміст горщика водою так, щоб рідина покривала інгредієнти.
- Накрийте кришкою та готуйте у духовці до повної м’якості м’яса.
Смачного!
Яка українська страва може здивувати?
За нагоди спробуйте приготувати поліські малімони.
Це версія дерунів з картопляним пюре, завдяки якому вони виходять особливо ніжними.