Соковите мʼясо у поєднанні з картоплею та іншими овочами завжди отримує схвальні відгуки. Спробуйте душенину бодай раз – і вона назавжди увійде у ваше кулінарне повсякдення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Amazing Ukraine.

Зверніть увагу!



Для душенини найкраще підходить ошийок або корейка. Мʼясо буде довго тушкуватися в бульйоні, тому важливо, щоб воно зберегло свою соковитість, радить портал The spicy spice.

Як приготувати автентичну душенину?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів мʼяса;

– 2 картоплини;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– половинка болгарського перцю;

– 1 помідор;

– 2 зубчики часнику;

– дрібка солі та перцю;

– 2 столові ложки олії;

– 1,5 столової ложки сметани;

– пів склянки води.

Приготування:

Наріжте м’ясо невеликими шматочками та обсмажте його на рослинній олії до легкої рум’яності. Перекладіть у горщик. Підготуйте овочі: очистьте та наріжте кубиками цибулю, моркву й картоплю. Легко обсмажте їх на сковороді, потім перекладіть до м’яса. Додайте в горщик нарізані помідори, болгарський перець і подрібнений часник. Посоліть і поперчіть, за бажанням можна додати улюблені спеції. Залийте вміст горщика водою так, щоб рідина покривала інгредієнти. Накрийте кришкою та готуйте у духовці до повної м’якості м’яса.

Смачного!

