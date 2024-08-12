Той самий рецепт легендарного грецького соусу: готуємо дзадзикі
12 серпня 2024, 16:52Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Кожен, хто хоч раз куштував дзадзикі, запам'ятав його казковий смак. Цей легендарний грецький соус дуже просто приготувати вдома.
Кріп та часник надають дзадзикі неймовірного аромату. Тим часом огірок зробить його дуже ніжним.
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Дзадзикі – традиційний рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів грецького йогурту;
– 1 великий огірок;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– сік лимона до смаку;
– кріп, м'ята за бажанням.
Дивіться, як приготувати дзадзикі: відео
Приготування:
- Огірок натріть на великій терці і вичавіть з нього зайву рідину.
- Додайте грецький йогурт і натріть на дрібній терці часник.
- До соусу додайте олію, сіль, перець і лимонний сік.
- За бажанням додайте подрібнений кріп та м'яту. Добре перемішайте та подавайте.