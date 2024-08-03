Фальшивий заєць: приготуйте м'ясний хлібець, який буде кращий, ніж ковбаса

3 серпня 2024, 15:16
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Джерело:

інстаграм Мирослави Пекарюк

Фальшивий заєць можна готувати не лише на свята. Цей м'ясний хлібець ідеально замінить ковбасу.

Заєць можна їсти й холодним, і гарячим. Обов'язково спробуйте його приготувати.

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Фальшивий заєць

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів свинини;
– 250 грамів яловичини;
– 50 мілілітрів молока;
– 4 яйця;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка панірувальних сухарів;
– мускатний горіх, сіль, перець, олія до смаку;
– 1 столова ложка кетчупу.

Дивіться, як готувати фальшивий заєць: відео

Приготування:

  1. М'ясо наріжте довільними шматками, двічі перемеліть через м'ясорубку, залийте холодним молоком, добре перемішайте і залиште в холодильнику на 1 годину.
  2. Тим часом відваріть на круто 3 яйця.
  3. Цибулю натріть на дрібній тертці та обсмажте на олії до золотистості.
  4. Коли фарш настоявся, добре відбийте його руками, додайте смажену цибулю, сіль, перець, мускатний горіх, збите яйце, панірувальні сухарі та гарно все перемішайте.
  5. На харчову плівку викладіть фарш, рівномірно розподіліть його руками товщиною на 1 палець, зверху викладіть очищені яйця, щільно замотайте і сформуйте хлібець.
  6. Викладіть його на деко, застелене пергаментом, змастіть зверху олією і поставте запікатись у духову шафу при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Потім вийміть хлібець, змастіть зверху кетчупом і запікайте ще 10 хвилин, щоб кетчуп зверху перетворився на рум'яну скоринку.

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Автор: Ольга Котів