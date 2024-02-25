Не віриться, що м'ясо може бути таким ніжним: готуємо фаршироване куряче філе

25 лютого 2024, 16:55
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Джерело:

УНІАН

Звичайна курка може бути смачною та цікавою. Скористайтеся цим простим рецептом і приготуйте ніжне фаршироване філе.

Фета та шпинат – ідеальне поєднання. З ними курка перетвориться на шедевр.

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Куряче філе зі шпинатом і фетою

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 курячі грудки;
– 250 грамів сиру фета;
– 200 грамів свіжого шпинату;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка цукру;
– спеції для курки до смаку.

Приготування:

  1. Цибулину дрібно наріжте, а часник подрібніть. Підігрійте олію на пательні та обсмажте цибулю 2 – 3 хвилини. Потім додайте часник і смажте ще кілька хвилин.
  2. Шпинат дрібно наріжте. Змішайте фету зі смаженою цибулею, подрібненим шпинатом і ложкою цукру.
  3. Курячі грудки розріжте уздовж, щоб вийшов великий і тонкий пласт. Відбийте м'ясо з двох сторін. З одного боку змастіть його спеціями для курки. Цією стороною викладіть грудки на деко.
  4. Половину філе змастіть начинкою і накрийте другою половинкою зверху. Поставте деко з куркою в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

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Автор: Ольга Котів