Не віриться, що м'ясо може бути таким ніжним: готуємо фаршироване куряче філе
25 лютого 2024, 16:55Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Звичайна курка може бути смачною та цікавою. Скористайтеся цим простим рецептом і приготуйте ніжне фаршироване філе.
Фета та шпинат – ідеальне поєднання. З ними курка перетвориться на шедевр.
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Куряче філе зі шпинатом і фетою
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 4 курячі грудки;
– 250 грамів сиру фета;
– 200 грамів свіжого шпинату;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка цукру;
– спеції для курки до смаку.
Приготування:
- Цибулину дрібно наріжте, а часник подрібніть. Підігрійте олію на пательні та обсмажте цибулю 2 – 3 хвилини. Потім додайте часник і смажте ще кілька хвилин.
- Шпинат дрібно наріжте. Змішайте фету зі смаженою цибулею, подрібненим шпинатом і ложкою цукру.
- Курячі грудки розріжте уздовж, щоб вийшов великий і тонкий пласт. Відбийте м'ясо з двох сторін. З одного боку змастіть його спеціями для курки. Цією стороною викладіть грудки на деко.
- Половину філе змастіть начинкою і накрийте другою половинкою зверху. Поставте деко з куркою в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.