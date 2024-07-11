Ніжне та дуже смачне: готуємо куряче філе, фаршироване фетою та томатами
11 липня 2024, 11:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Інколи куряче філе виходить сухуватим. Однак така неприємність не стосується цього простого рецепта.
Томати додадуть курці соковитості. Фета ж перетворить страву на справжній кулінарний шедевр.
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Куряче філе з фетою та помідорами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 2 курячі філе;
– 100 грамів фети;
– 15 оливок без кісточок;
– 2 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 10 мілілітрів грецького йогурту;
– 4 томати чері;
– орегано, перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 200 градусів. Оливки та помідори дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес.
- У мисці розімніть фету. Додайте йогурт, помідори, оливки, цедру лимона, сіль, мелений перець та сушене орегано.
- Гострим ножем розріжте курячі грудки навпіл горизонтально, не розрізаючи до кінця.
- Наповніть кожну кишеню рівною кількістю начинки та закріпіть зубочистками. Посипте сіллю та перцем.
- Розігрійте олію на великій пательні на середньому вогні. Обсмажте фаршироване куряче філе близько 4 хвилин з двох боків.
- Поставте пательню в духовку та випікайте 20 – 25 хвилин. Готову страву перекладіть на тарілку, дайте постояти 5 хвилин і наріжте.