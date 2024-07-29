Їстимуть навіть ті, хто не любить баклажани: готуємо з грибами
29 липня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Настав сезон баклажанів, тому зараз вони бюджетні та смачні. Спробуйте їх приготувати з гливами.
Такі баклажани готуються дуже просто. Вони вийдуть неймовірно ароматними.
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Баклажани з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 4 баклажани;
– 2 томати;
– 1 цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– 300 грамів глив;
– 100 грамів сиру;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 40 грамів олії.
Приготування:
- Баклажани, гриби та помідори помийте. Цибулю і часник почистьте.
- Духовку нагрійте до 180 градусів і запечіть баклажани 20 хвилин. Дайте охолонути, розріжте навпіл і за допомогою ложки обережно виберіть м'якоть, залишивши стінки товщиною 1 сантиметр.
- Цибулю, помідори та гриби наріжте кубиками. Пательню з олією нагрійте, обсмажте цибулю до прозорості, додайте помідори, гриби та м'якоть баклажанів. Посоліть, поперчіть, перемішайте і готуйте 7 хвилин.
- Начинку викладіть в баклажанові човники та посипте тертим сиром. Запікайте за температури 180 градусів 15 хвилин. Перед подачею прикрасьте зеленню.