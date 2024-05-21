Ви готуватимете їх постійно: рецепт бюджетної закуски, яка сподобається всім

21 травня 2024, 20:58
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Джерело:

yuliia.senych

Фаршировані бублики – бюджетна, але дуже смачна закуска. Її можна поставити навіть на святковий стіл.

Ця страва готується дуже просто. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Фаршировані бублики

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 30 бубликів;
– 200 грамів фаршу;
– половинка цибулі;
– 1 яйце;
– 150 грамів сиру;
– 300 мілілітрів молока;
– 50 грамів майонезу;
– улюблені спеції та зелень за бажанням.

Дивіться, як приготувати бублики з начинкою: відео

Приготування:

  1. ️Бублики залийте молоком і залиште на 50 – 60 хвилин, щоб вони стали м'якими, але не розпадались.
  2. Фарш змішайте з натертою цибулею, додайте яйце, подрібнену зелень і спеції.
  3. Бублики викладіть на пергаментний папір, зверху покладіть чайну ложку начинки та трохи майонезу.
  4. Посипте натертим сиром і випікайте при 180 градусах 20 хвилин.
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Автор: Ольга Котів