Найкраща закуска до святкового столу: готуємо казкові фаршировані гриби
16 квітня 2024, 12:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Фаршировані гриби люблять багато українців. Адже вони прості у приготуванні та дуже смачні.
Така страва точно потішить ваших гостей. Обов'язково збережіть цей рецепт, адже, цілком ймовірно, ви повертатиметеся до нього не раз.
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Гриби, фаршировані салямі та сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 800 грамів печериць;
– 100 грамів ковбаси;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 цибулина;
– сіль, перець до смаку;
– 30 мілілітрів олії. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Великі печериці помийте і видаліть ніжки так, щоб шапки лишилися цілими. Грибні ніжки дрібно поріжте.
- Цибулю очистьте і подрібніть. Своєю чергою, ковбасу наріжте невеликими кубиками та покладіть разом із цибулею на пательню з розігрітою олією. Обсмажте, помішуючи, до рум'яності. Після цього перекладіть у тарілку.
- У пательню покладіть подрібнені ніжки, посоліть і смажте, поки не випарується рідина.
- З'єднайте ковбасу, грибні ніжки, половину натертого сиру і перемішайте. Покладіть начинку в шапки грибів.
- Деко змастіть олією, викладіть на нього гриби та посипте зверху другою половиною сиру. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до зарум'янення.