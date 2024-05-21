Головна страва весни: приготуйте феєричні кабачкові човники з розкішною начинкою

21 травня 2024, 16:56
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Джерело:

Shuba

За зиму багато хто скучив за молодими цукіні. Ще смачніші вони будуть фаршированими куркою та сиром.

Ця страва готується дуже просто. Обов'язково втільте в життя такий рецепт.

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Кабачки з куркою та сиром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 куряче філе;
– 2 томати;
– 100 грамів сиру;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 3 грами карі;
– 45 грамів олії;
– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки помийте та розріжте навпіл. Ложкою виберіть серединку.
  2. Філе помийте і дрібно наріжте. Додайте сіль, перець і карі. Розігрійте пательню з олією та обсмажте курку, помішуючи.
  3. Помийте помідори та дрібно поріжте їх разом з кабачковою м'якоттю.
  4. Цибулю і часник почистьте та подрібніть. Розігрійте другу пательню з олією та обсмажте цибулю до напівготовності. Потім додайте помідори, кабачкову м'якоть і часник. Посоліть і поперчіть.
  5. Зелень помийте, поріжте, висипте в овочеву масу і добре перемішайте. Тушкуйте 5 хвилин, після чого додайте кубики м'яса, перемішайте, протушкуйте ще кілька хвилин і вимкніть.
  6. На деко викладіть кабачки, наповніть їх начинкою і посипте натертим на грубій тертці сиром. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 – 20 хвилин. Готові кабачки подавайте гарячими.

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Автор: Ольга Котів